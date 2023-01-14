На Крымском мосту возобновилось движение автомобилей

Сегодня днем автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено. Ранее его приостановили в связи с проведением ремонтных работ, напомнили в Министерстве транспорта Российской Федерации.

«Сегодня в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», – сообщили в публикации, размещенной в официальном telegram-канале ведомства.

За некоторое время до этого в Минтрансе предупреждали о том, что 14 января мост станет недоступен для движения в период с 04:00 до 16:00.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в связи с проведением работ по строительству газопровода, проводимых в Красносельском районе Северной столицы в период с 19 января 2022 года по 16 января 2023 года, частично перекрывают движение. На этот раз – с 12 по 16 января.