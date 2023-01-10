C 12 января в Красносельском районе перекроют дорожное движение

В связи с проведением работ по строительству газопровода, проводимых на территории Красносельского района Санкт-Петербурга в период с 19 января 2022 года по 16 января 2023 года, часть дорог закрывается. На этот раз – с 12 по 16 января, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«С 12 по 16 января закрывается движение транспорта по Авиационной улице в садоводстве “Северная верфь” в городе Красное Село от 1-й линии до Зеленой улицы, включая перекресток с 1-й линией», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) также отметила, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов на время соответствующих мероприятий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что «Газпром» приобрел здание паркинга, расположенное Земледельческой улице между станциями метро «Чёрная речка» и «Выборгская» в Приморском районе Санкт-Петербурга.