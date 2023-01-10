На Черной речке построят новый офис «Газпрома» за 6 млрд рублей

«Газпром» приобрел здание паркинга, расположенное Земледельческой улице между станциями метро «Чёрная речка» и «Выборгская» в Приморском районе Санкт-Петербурга. В нем разместится новый офис компании.

Отмечается, что площадь паркинга составляет 48,2 тысячи квадратных метров. Согласно оценке специалистов, стоимость сделки колеблется в диапазоне от 1,2 до 2,9 миллиардов рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», ряд экспертов считает, что «Газпром» намерен перепрофилировать новоприобретенное здание под бизнес-центр. Затраты на такие мероприятия оцениваются в 6 миллиардов рублей.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что к концу 2022 года в собственности и аренде структур «Газпрома» находилось около 890 тысяч квадратных метров офисов в Петербурге – 23% от всего объема на городском рынке профильной недвижимости.

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