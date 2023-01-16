Астролог рассказала, кому тяжелее всех придется на этой неделе

Астролог Василиса Володина рассказала, что жителям страны стоит ждать на текущей неделе с 16 по 22 января. По ее словам, первая половина недели будет более результативной, чем вторая. Так что если вы долго не решались на что-то, сейчас самое время собрать силу воли в кулак.

В пятницу самое время рассказать о своих чувствах и эмоциях, отмечает астролог. В субботу нужно готовиться к какому-то масштабному событию. Чего именно и в каком направлении стоит ждать, астролог не рассказала. Однако она пояснила, что именно в этот день вступает в свои права год Черного Водяного Кролика. Можно считать, что суббота станет началом чего-то нового.

На этой неделе тяжелее всех придется предпринимателям и начальникам. Им придется принимать рисковые решения, продавливать свои интересы и идти наперекор большинству, пишет StarHit.

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