Петербургские текстильщики смогут подключиться к заказам на военное обмундирование

Администрация Санкт-Петербурга взялась за решение вопроса обеспечения российских военнослужащих обмундированиям. Доступ к заказам на военную форму получат малые и средние предприятия. Раньше их брала на себя только «БТК Групп», владельцем которой является Таймураз Боллоев.

«В связи с значительным ростом объема заказа БТК Групп, имея статус единственного поставщика военного обмундирования для Минобороны и Росгвардии, готово взаимодействовать с малым и средними предприятиями города для обеспечения силовых структур экипировкой в необходимом увеличившимся объеме», – цитирует Мойка78 слова главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика.

Отмечается, что в вопросах обеспечения военнослужащих обмундированием к БТК смогут присоединиться около 400 400 текстильщиков и швейных производств.