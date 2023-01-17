Психолог рассказала, почему все больше россиян уходит на удаленную работу

По данным исследования, проведенного экспертами сервиса hh.ru, уже почти 27% петербуржцев хочет работать в удаленном режиме, и эта цифра растет. Gazeta.spb узнала о том, почему становится все больше желающих поработать дистанционно и как работать на дому, не снижая эффективности, у психолога Лилианы Модильяни.

В интервью она назвала несколько причин, которыми можно объяснить рост интереса к дистанционной работе:

«Прежде всего, это связано с усталостью и вопросом удобства. Некоторым приходится покрывать достаточно большие расстояния, чтобы добраться до места работы. Это тяжело, особенно зимой», – рассказала собеседница издания, отметив также личные особенности людей.

Так, например, интровертам лучше работается при минимальном количестве контактов с коллегами и другими людьми. До эпидемии COVID-19 у большинства из них просто не было возможности построить рабочий процесс должным образом.

«Некоторые люди «выгорели», и дистанционная работа позволяет им накапливать энергию в комфортной обстановке», – подчеркнула Лилиана Модильяни, добавив, что, работая дома, можно снизить эффективность работы из-за расслабленности.

Во избежание этого она порекомендовала организовать рабочий процесс по времени так, чтобы работать приходилось фиксированное время каждый день. Также помочь сконцентрироваться поможет создание уникальных условий для работы. Лучше всего выделить для этого специальную комнату с соответствующей обстановкой.

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