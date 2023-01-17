Не хотим выходить из дома: в Петербурге растет спрос на удаленку

Все больше работников и работодателей начинают интересоваться удаленной работой. К настоящему времени уже треть (27%) соискателей хотят работать дистанционно, следует из данных исследования, проведенного специалистами сервиса hh.ru.

«На данный момент треть (27%) соискателей хотят работать только на удаленке: более 938 000 россиян за последние 30 дней по всей стране указали в резюме, что предпочитают дистант работе в офисе», – уточнили в пресс-службе компании.

Также отмечается, что в январе текущего года более 116 тысяч жителей Санкт-Петербурга разместили резюме, в котором указано требование только удаленной работы.

Такой интерес к становящемуся все более привычным формату работы заставляет работодателей активнее предлагать дистанционную работу:

«Работодатели пока что готовы поддерживать такую инициативу: 7% или более 7 000 местных вакансий в январе предполагают именно удаленный формат работы. Это на 49% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», – рассказала Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

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