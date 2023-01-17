Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

В Санкт-Петербурге обновился топ самых высокооплачиваемых январских вакансий. Специалистам каких сфер работодатели готовы заплатить больше всего, Gazeta.spb рассказали в пресс-службе сервиса «SuperJob».

«Стоматологу-ортопеду в Санкт-Петербурге предлагают от 200 000 рублей – это самая высокооплачиваемая вакансия января в городе», – уточнили в сообщении, отметив, что «сильному врачу» государство обещает эксклюзивный процент.

Аналогичную сумму в Северной столице готовы заплатить программисту разработчику и фрезеровщику. Во втором случае работодатель также обещает ДМС, специальную одежду и помощь с переездом, а также проживание.

Снижение цены начинается с позиции главного инженера проекта – он будет получать 130-150 тысяч рублей. У руководителя отдела по массовому подбору персонала зарплатная вилка пошире: 120 – 150 тысяч рублей.

Также отмечается, что в список отраслей, предлагаемых самые высокооплачиваемые вакансии, вошли ритейл, сфера оптовых продаж, строительство и производство, финансы, транспортно-логистическая отрасль, а также здравоохранение и IT.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что астролог Василиса Володина рассказала, что жителям страны стоит ждать на текущей неделе с 16 по 22 января. По ее словам, первая половина недели будет более результативной, чем вторая.