Приехали: проезд по Крымскому мосту 20 января станет недоступен для автотранспорта

Проезд по Крымскому мосту будет недоступен для автотранспорта в период с 13:00 до 18:00 в пятницу, 20 января. Причина закрытия переправы – ремонтные работы, уточили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

«Двадцатого января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13.00 до 18.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», а – уточнили в официальном telegram-канале министерства.

Сотрудники ведомства обратились к автомобилистам с просьбой заранее планировать маршруты своих поездок и отслеживать поступающую информацию во избежание неприятных ситуаций.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о приостановке движения по Крымскому мосту. Так ограничения уже вводились 17 января, сообщало федеральное министерство транспорта.