На Крымском мосту вновь введут ограничения движения

Как сообщает пресс-служба федерального министерства транспорта, 17 января вновь планируется ввести ограничение движения транспорта на Крымском мосту.

Так, в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ. Ограничения будут действовать по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Ранее сообщалось, что 14 января днем автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено. Ранее его приостановили в связи с проведением ремонтных работ, напомнили в Министерстве транспорта Российской Федерации.

«Сегодня в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», – сообщили в публикации, размещенной в официальном telegram-канале ведомства.

За некоторое время до этого в Минтрансе предупреждали о том, что 14 января мост станет недоступен для движения в период с 04:00 до 16:00.