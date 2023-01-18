Потребительский рынок Петербурга запустил самовосстановление

Рынок Петербурга, похоже, начал восстановление после падения потребительской активности. Общепит и другие поставщики услуг горожанам усилили рекрутинг нового персонала.

Кажется, что минус на плюс в активности петербургских компаний сменился для широкой общественности незаметно. Еще в декабре 2022 о рекордных за последние годы падениях потребительской активности в Петербурге заявляла даже глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она указывала, что потребители в двух столицах перешли на сберегательную модель, тогда как на Урале и Дальнем Востоке граждане, наоборот, нарастили траты.

Однако, затягивать пояса в ожидании клиентов петербургским компаниям, похоже, пришлось недолго. Первым о быстрых темпах восстановления, например, торговли заявляли в Смольном. В частности, вице-губернатор Валерий Москаленко на итоговой пресс-конференции в декабре 2022 года заявлял, что именно эта сфера экономики научилась быстро адаптироваться к разным экономическим вызовам.

«Структурная адаптация экономики к новым внешнеэкономическим условиям продолжается. Несмотря на то, что некоторые отрасли по-прежнему ощущают на себе санкционное давление, перестраивают бизнес-процессы и ищут новые рынки сбыта, петербургская экономика работает стабильно и без сбоев. Уровень среднемесячной заработной платы в Петербурге остается выше среднероссийского. Рассчитываем на постепенное восстановление потребительского спроса», — отмечал тогда вице-губернатор Валерий Москаленко.

Сейчас появилось еще одно подтверждение того, что потребительские рынки Петербурга преодолели стагнацию. Об этом могут свидетельствовать данные по поиску новых сотрудников.

Так, например, данные исследования компании HeadHunter указывают на то, что наибольшую потребность в новых сотрудниках в Петербурге испытывают компании, как раз ориентированные на массового потребителя. Так, больше всего вакансий в январе было размещено в сферах гостиничного обслуживания и ресторанов. А зарплаты там выросли на 2% по сравнению с 2022 годом.

Хотя, общепит, кажется, меньше всего по итогам года пострадал от экономии горожан. По данным Смольного, оборот ресторанов и кафе вырос и составил по результатам января – сентября 2022 года 109,1 млрд рублей (105,3% год к году).

Также по сравнению с прошлым годом на 18% успел вырасти спрос на фитнес-инструкторов и бьюти-мастеров. Именно в этих сферах работу найти быстрее всего. Хотя, к примеру, в Смольном ожидают, что наиболее всего кадровый голод коснется в 2023 году прежде всего предприятий промышленности и IT-сферы.

Отметим, что в прошлом году уровень безработицы в Петербурге колебался, максимальное значение – 17 тыс. человек. Однако, к концу года закрепился на уровне 2,3% (или 15,2 тыс. человек), свидетельствуют данные вице-губернатора Москаленко. То есть можно предположить, что компании потребительской экономики набирают именно новый персонал, а не ищут замену уволившимся кадрам. А значит не исключено, что отрасль снова пойдет в рост.