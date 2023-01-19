Дефицит Шредингера: хватает ли дошкольникам мест в детских садах

Есть дефицит в детских садах или нет – вопрос, который будоражит Петербург после приезда Владимира Путина. «Газета.СПб» разобралась в детских аномалиях.

Поводом для дискуссии стал вопрос одной из сотрудниц Обуховского завода, которая предложила увеличить срок выплат по уходу за ребёнком до двух с половиной лет, так как раньше устроить ребенка в дошкольное образовательное учреждение она не смогла.

«У вас по официальным отчётам 100%, а здесь говорите, что по некоторым районам есть какой-то дефицит», — обратил внимание на не состыковки информации Владимир Путин, обращаясь к губернатору Александру Беглову.

Однако, публично дефицит в соцобъектах Беглов признавал еще в середине декабря прошлого года. Во время своей прямой линии он подчеркнул, что устранить его Смольный планирует к 2025 году. Для этого 2023 и 2024 годы должны стать самими активными по стройке школ и детских садов.

«В конце 2018 года дефицит школ в городе составлял примерно 100 объектов. И нам не хватало 200 детских садов. Половину этого дефицита мы уже закрыли – построили 44 школы и 127 детских садов. За три ближайших года введём 62 школы и 106 детских садов. Весь дефицит, накопленный за полтора десятка лет, планируем полностью закрыть к началу 2025 года. Это направление с самого начала было для нас ключевым: убрать дефицит и перейти к плановой работе, мы будем финансировать его в приоритетном порядке», — заявлял в декабре Беглов.

В комитете по образованию также указывали, что доступность мест для детей от 1,5 до 3-х лет составляет 100%. Правда, это не обязательно означает, что ребенок пойдет в те ясли, которые выбрали родители – зачислить, в случае отсутствия мест, могут и в другие дошкольные учреждения в пределах района. По данным «Коммерсанта», численная нехватка мест в детский садах на конец 2022 года составляет порядка 26 тыс. Однако, напряженность распределяется неравномерно по разным районам.

Большую роль в обеспокоенности жителей Петербурга нехваткой детских садов играет разная концентрация населения в разных локациях. К примеру, в центре детских садов строится не так много, как на окраинах, но и потребность в них ниже. Жительница Центрального района Евгения рассказала «Газете.СПб», что переехала, чтобы найти детский сад ближе к дому. Проблем с устройством в дошкольное учреждение не возникло, хотя «зачисление» было в середине года.

«Мы уже ходили в садик на севере города, но до него нужно было ехать несколько остановок. По рассказам подруг, у них таких проблем не было, но жили они в центре. Когда появилась возможность для переезда, мы ей сразу воспользовались. Ребенка приняли в сад без вопросов, я даже пожалела, что сразу не рассматривала центр. Теперь живем в минуте ходьбы от садика, а летом еще в лагерь можем ездить», — рассказывает Евгения.

В то же время в локациях, где еще идет активное строительство жилых комплексов, действительно может в моменте мест всем не хватить. К примеру, застройщики в настоящий момент не снимают с себя обязательства по строительству социальной инфраструктуры. Но даже крупнейшие на 2023 год планируют по семь-десять детских садов. При условии, кто квартир они продают десятками тысяч.

Кроме этого, загвоздка с устройством детей в сады может лежать и в плоскости оформления документов. На сайте Смольного прямо указано, что родители могут выбирать желаемую дату, аналогичная информация содержится и на Госуслугах. Раньше нее зачислить чадо получится только при наличии приоритетного права или корректировке документов, если их прием еще не будет закрыт. Подобные случаи «Газете.СПб» также известны.

«Когда ребенок родился, я написала заявление на зачисление в 2023 году. Думала, посижу в декрете до последнего. Но мужа сократили на работе в 2022, нужно было помогать содержать семью. Тогда мы не могли получить направление на зачисление в сад, потому что еще не наступила дата, указанная в первоначальном заявлении», — рассказывает жительница Выборгского района Алена.

Отметим, что к 2025 году, который Беглов называл годом решения дефицита соцобъектов, проблема может уйти сама собой. По предварительным данным комитета по здравоохранению, в Северной столице в 2022 году родилось чуть больше 50 тыс. детей. Для сравнения, пик рождаемости пришелся на 2016 год, когда родилось 72,7 тыс. детей. Больше 60 тыс. рожали вплоть до пандемии коронавируса. А сейчас дети, рожденные на волне своеобразного бэби-бума, как раз основная аудитория детских садов. Не исключено, что через несколько лет мест в детских садах будет даже больше, чем потребность в них.