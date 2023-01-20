Стало известно, чем аномальное потепление в Петербурге грозит нерпам

В Петербурге уже который день держится плюсовая погода. Если для жителей это может быть и плюс, то для нерп — совсем нет. Об этом рассказал директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Как он пояснил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, пока еще нерпы не начали страдать, но они готовятся к сезону размножения и вскармливания, а для этого им нужен снег и лед. С этим на Финском заливе и на Ладоге пока проблемы. Тем не менее в фонде очень надеются, что похолодание в городе еще наступит. К сожалению, человек не сможет помочь нерпам в этой ситуации. Искусственными сооружениями на воде нерпы отказываются пользоваться.