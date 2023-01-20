Звезда Голливуда и советского кино. Дапкунайте — 60

Актриса Ингеборга Дапкунайте покорила сердца нескольких поколений Россиян. Первую роль литовская актриса получила в 4 года, а сегодня, 20 января празднует свое 60-летие. «Газета. Спб» вспоминает главные роли в карьере Дапкунайте.

Кажется, что актерская карьера была для Дапкунайте, как говорится, написана на роду. Ее тетя играла в симфоническом оркестре, бабушка – работала администратором труппы театра Оперы и балета в Вильнюсе. Она же и привела внучку в профессию. Первая роль сегодняшнему юбиляру досталась в четыре года. Маленькая Ингеборга появилась на сцене в роли сына мадам Баттерфляй в постановке «Чио-Чио-сан». Но несмотря на столько ранний успех, до окончания школы будущая актриса колебалась с выбором профессии.

Кинодебют актрисы состоялся в 1984 году в фильме Раймундаса Баниониса «Моя маленькая жена». Как в последствии вспоминала актриса, сниматься приходилось по ночам, ведь свою первую роль она получила еще в университете, а пропускать пары было нельзя.

Однако, широкую известность Ингеборга Дапкунайте получила после роли проститутки Кисули в фильме «Интердевочка» Петра Тодоровского. В ленте актриса, кстати, пробовалась и на главную роль, но вместо нее утвердили Елену Яковлеву.

Еще одной яркой работой Дапкунайте стала роль Маруси в фильме Михалкова «Утомленные солнцем». В нем ей тоже пришлось конкурировать с Яковлевой – главную женскую роль прочили именно ей. Однако, Дапкунайте успела на кастинг раньше, и Михалков после проб не стал следовать свою первоначальному замыслу.

Дапкунайте одно из немногих российских актрис, который удалось построить карьеру в Голливуде. К примеру, она снималась с Бредом Питом. Причем, досталась актрисе не второстепенная роль, в картине «Семь лет в Тибете» она сыграла жену главного героя, которого, в свою очередь, играл Пит. Удалось Дапкунайте поработать с Томом Крузом на съемках картины «Миссия Невыполнима». Среди последних на сегодня американских фильмов с участием Дапкунайте — нашумевший «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс.

В последние несколько лет Ингеборга Дапкунайте в основном работала в России. В частности, популярность у молодого поколения ей принесла роль в сериале «Беспринципные». А на 2023 год намечен выход полнометражного фильма «Беспринципные в деревне». Съемки картины, кстати, проходили в Ленинградской области.