У метро «Комендантский проспект» начали демонтаж торгового центра «Лидер»

В Приморском районе Петербурга возле метро «Комендантский проспект» приступили к демонтажу торгового центра «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, речь идет о трехэтажном здании, площадь застройки которого составляет 1897 квадратных метров, а общая площадь здания достигает около 5 тысяч квадратных метров. В комитете утверждают, что здание занимает городскую площадь, не имея на это законных оснований. Более того, есть множество нарушений в части возведения и эксплуатации здания.

В частности, торговый центр расположен в зоне градостроительных ограничений, которые являются системами жизнеобеспечения Приморского района. Если они будут повреждены, то провести работы не получится. Помимо этого, власти говорят, что собственник торгового комплекса неоднократно привлекался к административной ответственности по разным причинам. В их числе самовольное размещение элементов благоустройства, неисполнение антикоронавирусных требований, нарушение правил продажи алкоголя.

Из-за многочисленных нарушений условий город расторг договор аренды земельного участка с собственником. Последний при этом не вернул участок городу, но и оплату за него не вносил. В результате было принято решение о демонтаже здания.