В ДТП на КАД пострадали две несовершеннолетние девочки

Полицейские Красносельского района устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей днем 21 января на КАД. В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) пострадали две несовершеннолетних девочки, сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства вчера в 13:30 на 79 километре внешнего кольца КАД произошло столкновение трех автомобилей – ГАЗ 3302, Renault Duster и Mitsubishi Outlander. Следует отметить, что обстоятельства произошедшего пока так и не выяснены. Однозначно утверждать можно только о наличии пострадавших:

«В результате ДТП пострадали две девочки, 2011 и 2014 годов рождения, пассажирки Mitsubishi Outlander и водитель Renault Duster – все трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал 12-летний школьник.