В Петербурге проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал 12-летний школьник

Днем в пятницу, 20 декабря, у первого дома по улице Жукова в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в котором получил травмы 12-летний подросток. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД. По данным ведомства, в 16:10 автомобиль Nissan Kashkai, управляемый 60-летним водителем, столкнулся с Ford Mondeo из-за, того, что водитель первой машины неправильно выбрал дистанцию.
Столкновение привело к тому, что Ford Mondeo сбил переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнего подростка.
«В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», – рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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