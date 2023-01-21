И снова каршеринг: в Петербурге украли арендованный автомобиль

Вчера, 20 января, на территории Санкт-Петербурга произошел очередной инцидент, связанный с автомобилем, взятым в каршеринг. На этот раз машина была украдена, сообщили Gazeta.spb в пресс-службе городского ГУ МВД России.

«Сотрудниками полиции задержан автовор, который угнал автомобиль каршеринга в Красногвардейском районе. 20 января в 00:36 в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от перегонщика», – рассказали в сообщении.

Отмечается, что неизвестный угнал автомобиль Kia Rio X с автомойки, расположенной у десятого дома по Ириновскому проспекту. Машина была найдена вскоре после пропажи, в 01:05, на улице Колонтай.

«Возле него (автомобиля – прим. ред.) находился ранее судимый 36-летний мужчина. Он доставлен в полицию для разбирательства», – сообщили в ведомстве, отметив, что уголовное дело пока не возбудили.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, уходя от полицейской погони, мигрант на каршеринге снес ограждение и уронил машину в Фонтанку.