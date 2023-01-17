Уходя от полицейской погони, мигрант на каршеринге снес ограждение и уронил машину в Фонтанку

В ночь на 17 января в Санкт-Петербурге полицейские устроили погоню за 25-летним нелегальным мигрантом. Уходя от преследования, он не справился с управлением и, снеся ограждение, оказался на льду реки Фонтанки.

Как Gazeta.spb сообщил источник в правоохранительных органах, полицейские остановили автомобиль Hyundai Solaris у 17 дома по Бородинской улицы, желая проверить документы водителя. Испугавшись выдворения из России, тот попытался скрыться.

Требования полицейских остановиться гражданин соседней стороны проигнорировал. Погоня продолжалась, пока он не посадил автомобиль на лед:

«При совершении маневра у дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением и, пробив ограждение, оказался на льду реки», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При попытке скрыться водитель упал в воду, из-за чего для его спасения пришлось подключать спасателей. Мужчина с переохлаждением госпитализирован.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о дорожном инциденте, в который был вовлечен автомобиль взятый в каршеринг. 24 декабря 2022 года пьяный водитель сбил пешехода и, оставив разбитый автомобиль, попытался скрыться.