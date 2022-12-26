Заключен под стражу сбивший насмерть человека водитель каршеринга

Пьяный водитель каршеринга, сбивший насмерть пешехода в Василеостровском районе, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло ночью 24 декабря на пересечении Морской набережной и улицы Мичманской. Водитель каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сбил жителя 1983 года рождения, затем оставил разбитый автомобиль и скрылся с места происшествия.

Спустя время мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Сейчас он заключен под стражу, рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что вечером в субботу, 24 декабря, пьяный 57-летний житель Приозерска из-за неприязни, внезапно возникшей по отношению к жильцам соседней квартиры, при помощи ракетницы устроил поджог. В квартире находились два подростка, которые смогли выбраться, получив незначительные травмы.