Заключен под стражу сбивший насмерть человека водитель каршеринга

Заключен под стражу сбивший насмерть человека водитель каршеринга
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Пьяный водитель каршеринга, сбивший насмерть пешехода в Василеостровском районе, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло ночью 24 декабря на пересечении Морской набережной и улицы Мичманской. Водитель каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сбил жителя 1983 года рождения, затем оставил разбитый автомобиль и скрылся с места происшествия.

Спустя время мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Сейчас он заключен под стражу, рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что вечером в субботу, 24 декабря, пьяный 57-летний житель Приозерска из-за неприязни, внезапно возникшей по отношению к жильцам соседней квартиры, при помощи ракетницы устроил поджог. В квартире находились два подростка, которые смогли выбраться, получив незначительные травмы.

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Заключен под стражу сбивший насмерть человека водитель каршеринга
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