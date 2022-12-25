В Ленобласти задержали пьяного поджигателя, из-за которого пострадали дети

В Ленобласти задержали пьяного поджигателя, из-за которого пострадали дети
Фото: Pexels

Вечером в субботу, 24 декабря, пьяный 57-летний житель Приозерска из-за неприязни, внезапно возникшей по отношению к жильцам соседней квартиры, при помощи ракетницы устроил поджог. В квартире находились два подростка, которые смогли выбраться, получив незначительные травмы.

«Подросткам оказана медицинская помощь прибывшими на место происшествия врачами, жизни и здоровью несовершеннолетних в настоящее время ничего не угрожает», – сообщили в официальном telegram-канале СУ СКР по Ленинградской области.

Также отмечается, что в настоящий момент подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге водитель каршеринга ездил с телом сбитого пешехода на крыше авто. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.

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