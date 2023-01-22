Еще 671 случай заражения COVID-19 зафиксировали в Петербурге

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Санкт-Петербурге несколько улучшилась за последние сутки. Такие выводы можно сделать, опираясь на статистические данные, предоставленные Оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

Согласно опубликованной информации, в течение дня врачи Северной столицы зафиксировали 671 новый случай заражения COVID-19 против 730, отмеченных днем ранее.

Также отмечается, что за прошедшие 24 часа справиться с коронавирусом смогли 556 человек. Еще 56 петербуржцам потребовалась госпитализация в связи с осложнениями, вызванными коронавирусом. Скончались от болезни десять жителей Северной столицы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно рекомендациям петербургского управления Роспотребнадзора, регулярная дезинфекция телефонов может уменьшить риск заражения. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.