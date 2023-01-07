Петербуржцам рассказали, как избежать заражения инфекциями через гаджеты

Различные гаджеты, от смарт-часов до планшетов и ноутбуков, уже стали неотъемлемой частью жизни любого человека. Возможно, именно поэтому тот же телефон может быть одним из самых загрязненных объектов нашего окружения. В местном Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заражения инфекцией через гаджет.

Первое и самое главное правило — после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки. Очень полезно иметь при себе антисептик на основе спирта – так всегда можно поддерживать чистоту рук. Не будет лишним и обработка самого гаджета антисептическим средством, говорят в ведомстве. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно.

При этом свою мобильную технику стоит обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта. В обязательном порядке стоит это делать в конце каждого рабочего дня.

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