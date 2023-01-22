Я не я, машина не моя: в Петербурге задержали мужчину, водившего чужой каршеринговый авто

Вчера, 21 января, сотрудники Госавтоинспекции Адмиралтейского района задержали мужчину, катающегося под чужим аккаунтом на каршеринговом автомобиле. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«21 января 2023 года в 08:50 у дома 5 по улице Труда, сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов был остановлен каршеринговый автомобиль “Mercedes Benz”», – сообщили ведомстве, отметив, что у 29-летнего гражданина сопредельного государства не было прав.

Как правоохранители узнали позднее, он оказался за водительским сиденьем, воспользовавшись чужим аккаунтом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что полицейские Красносельского района устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей днем 21 января на КАД.

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