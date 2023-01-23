Учителям по миллиону: предложено поощрять педагогов-победителей Всероссийского конкурса

Минпросвещения РФ предложило выплачивать победителю конкурса «Учитель года России» поощрение в размере одного миллиона рублей. Проект постановления выложен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Призерам этого же конкурса предлагается выплачивать по 500 тысяч рублей.

«Проектом постановления предусмотрено установление ежегодно выплачиваемого денежного поощрения. Размер денежного поощрения победителю и призерам профессионального конкурса «Учитель года России» составляет: 1 миллион рублей – победителю, 500 тысяч рублей – каждому из призеров», — говорится в этом проекте.

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