Эксперты рассказали, есть ли риски при оплате стикерами

Один из российских банков запустил некие платежные стикеры для смартфонов. По сути, они должны стать заменой для Apple Pay. Это будет та же самая дебетовая карта, но в новом формате — стикер на телефон. Предполагается, что в него будет встроена NFC-метка.

Так, старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко считает, что со стикерами нужно быть осторожнее. По его словам, он банально может отклеиться и потеряться. Соответственно, когда стикеры как способ оплаты станут массово известны, то мошенники и недобросовестные граждане начнут этим пользоваться.

Также есть вопросы и к тому, как быстро пользователь сможет заметить, что с его счета списалась та или иная сумма. Нельзя исключать и того, что в толпе людей мошенники могут пройтись с терминалом, прикладывая его к сумкам и карманам пассажиров.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что такой способ оплаты не должен вызывать особых опасений.

«Я не вижу каких-то дополнительных рисков в этой истории. По сути, это та же физическая дебетовая карта. Не думаю, что рисков потерять стикер больше, чем потерять карту. В любом случае, эта наклейка не будет же чем-то автономным, а скорее всего будет прикрепляться к телефону или бумажнику. Предлагаю, она будет довольно плотно крепиться. Так что потерю стикера и в связи с этим использование его мошенниками — это не тот сценарий, который стоит серьезно принимать во внимание. Это просто другой формат, не более», — прокомментировал Ульянов.