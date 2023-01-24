Курс на тепло: как не замёрзнуть во время зимних прогулок

Любителей зимы немало, но вряд ли кого-то хоть чуточку привлекают ледяной ветер и мороз, пробирающий до костей. Тем не менее даже если не для прогулки, то по каким-то делам выбираться из дома приходится вне зависимости от погодных условий. Рассказываем, как выйти в холод, но захватить с собой тепло.

Первая рекомендация — вкусно и плотно поесть, перед тем как выбраться на прогулку. Диетологи рекомендуют съесть что-то калорийное, сытное и горячее. Если объяснять более простым языком, то обогрев тела требует немало энергии от организма. Именно поэтому будет хорошо, если у вашего организма будет достаточно «топлива», чтобы греть вас всю прогулку. Лучше всего подойдут блюда с содержанием мяса, т.к. оно переваривается в течение четырех часов, говорят врачи.

Банально и очевидно — одевайтесь теплее. При этом рекомендуется одеваться многослойно, так тепло будет лучше сохраняться. Например, можно надеть водолазку, сверху свитер, а на него уже куртку. К слову, куртки советуют носить более свободного кроя. Будет здорово, если ваша куртка с капюшоном — он может спасти вас от сильных ветров. Также хороший вариант приобрести термобелье. Оно не только отводит от тела излишки влаги и сохраняет тепло, но и регулирует теплообмен.

Конечно же, не забывайте в морозную погоду про шапку, варежки и шарф. Это ваши самые надёжные друзья зимой. Опять же в случае ветра можно даже шарфом обмотать часть лица, чтобы спасти себя от обморожений.

Совет из разряда необязательных: купите колд-крем (обычным жирным кремом перед выходом на мороз пользоваться не рекомендуется). Он сможет создать специальный защитный барьер от жестокого воздействия ветров на кожу. В составе таких кремов обычно пчелиный воск или масла.

Ну и конечно можно взять с собой в дорогу термос с горячим чаем. Если вдруг будете чувствовать, что подмерзаете, то всегда сможете сделать глоток вкусного чая.