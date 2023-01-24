В России снижается заболеваемость ОРВИ

За последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 4,1% Общее количество заболевших составило 856 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

Однако глава ведомства Анна Попова поручила продолжать все противоэпидемические мероприятия, несмотря на снижение уровня заболеваемости. Как и ранее, чаще всего в России циркулируют вирусы гриппа, активнее всего — вирусы гриппа А. В то же время набирает обороты циркуляция вирусов гриппа В. На них приходится около 33% от общего числа определенных респираторных вирусов.

Если говорить о негрипозной этиологии, то лидерство остается за риновирусами, РС-вирусами, и метапневмовирусами.

Напомним, что зима — период, когда наш организм ослаблен из-за отсутствия витаминов. Роспотребнадзор рассказал, как действовать, если вы или ваш член семьи заболели.

Во-первых, обязательно врача, не нужно заниматься самолечением. Во-вторых, стоит соблюдать расстояние не меньше метра от больного. Помимо расстояния, нужно по максимуму ограничьте контакт с больным человеком. Особенно стоит подальше держать детей и пожилых.