Петербуржский Роспотребнадзор рассказал, что делать при заболевании ОРВИ

Зима — период, когда наш организм ослаблен из-за отсутствия витаминов. Роспотребнадзор рассказал, как действовать, если вы или ваш член семьи заболели.

Во-первых, обязательно врача, не нужно заниматься самолечением. Во-вторых, стоит соблюдать расстояние не меньше метра от больного. Помимо расстояния, нужно по максимуму ограничьте контакт с больным человеком. Особенно стоит подальше держать детей и пожилых.

Стоит чаще проветривать комнату — лучше всего каждые два часа. Важно также сохранять чистоту, чаще мыть поверхности. Кроме этого, выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать.

Чаще стоит мыть руки, особенно до и после ухода за больным. Также важно, чтобы за больным должен ухаживать только один член семьи.