Арктический кластер Петербурга привлек больше 1,5 млрд рублей

К концу 2022 года предприятия, входящие в Научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга получили порядка 1,52 миллиарда рублей на реализацию инновационных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе городского правительства.

«Мы видим, что опыт Петербурга в освоении Арктики высоко востребован и будем только расширять сотрудничество с коллегами за полярным кругом. Это в наших общих интересах», – подчеркнул губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Также отмечается, что основная часть субсидируемых государством проектов касается разработки и создания высокотехнологичного импортозамещающего производства:

«[…] электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, в том числе предназначенной для использования в Арктике», а – уточнили в официальном telegram-канале Смольного, отметив, что развитие этого направления позволяет создавать высокооплачиваемые рабочие места.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что правительство Российской Федерации инициировало разработку проектов по производству микроэлектроники.