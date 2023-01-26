Последний в очереди: экс-главу Василеостровского района Ильина арестовали заочно, от следствия он бежал

Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина. Он обвиняется в получении крупной взятки, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Ильину стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции», – подчеркнули в официальном telegram-канале пресс-службы.

Согласно опубликованной информации, 30 декабря экс-главе Василеостровского района заочно предъявили обвинение, а уже 9 января он был объявлен в розыск. Найти его не удалось до сих пор.

Следует напомнить, что с районной администрацией Василеостровского района был связано несколько коррупционных скандалов. Обвинение в отношении Ильина – третье в списке правоохранителей.

Так в ноябре 2022 года в Северной столице возбудили уголовное дело по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, в которых были замешаны сотрудники администрации. Причиненный тогда ущерб оценивался в 3 миллиона 861 тысяч рублей, минимум. 16 ноября правоохранители провели обыски в администрации Василеостровского района, в ходе которых были задержаны пять человек. Пока без Ильина.

Другой инцидент имел место в сентябре 2022 года. Тогда МВД совместно с ФСБ провело обыски и задержания по делу о мошенничестве и превышении полномочий при заключении контрактов на уборку учреждений здравоохранения. Ущерб оценивался в 77 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что с 11 декабря место Эдуарда Ильина занимает Михаил Соболев, до этого бывший начальником Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.