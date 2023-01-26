Для машин открыли проезд по Крымском мосту

Остановленное в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ движение по Крымскому мосту возобновили на три часа раньше. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации.

Согласно информации, опубликованной в понедельник, 23 января, автодорожная часть Крымского моста должна была сегодня оставаться закрытой вплоть до 12:00 по московскому времени.

«Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», – сообщили в официальном telegram-канале министерства.

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