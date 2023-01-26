Ограду Юсуповского сада вернут на место в следующем году

В Санкт-Петербурге ограду Юсуповского сада демонтировали на реставрацию. Решетка была увезена к мастерам осенью 2022 года. На протяжении тех месяцев эксперты восстанавливают 146 метров секций.

«В первую очередь произведен демонтаж, потом расчистка от коррозии и лакокрасочного покрытия. В настоящее время ведется реставрация секций ограды», – цитирует телеканал «Санкт-Петербурга» реставратора художественных изделий и декоративных предметов Алексея Метика.

Согласно озвученным планам, на прежнее место ограду вернут во второй половине 2024 года:

«У нас контракт до осени 2024 года, но мы надеемся, конечно, что удастся закончить пораньше», – добавила заместитель директора по реставрации Христина Шумилова.

На время отсутствия 200-летней ограды вокруг Юсуповского сада ее роль исполняет металлическая сеть.