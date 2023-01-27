В Петербурге назвали самый дешевый район для покупки жилья

По итогам 2022 года, Центральный район обогнал по ценам на недвижимость Петроградский, а единственным районом, где квадрат дешевле 200 тысяч рублей остался только Красногвардейский. Такие данные приводит агентство недвижимости Ольги Эбель.

В целом, «квадрат» в строящихся жилых комплексах города подорожал на 18,2% или 41,3 тысячи рублей в денежном эквиваленте. Так, на декабрь средняя цена за новый квадрат в 13 городских районах города составляет 268,2 тысячи рублей.

Только в одном районе города цена квадратного метра составила ниже 200 тысяч рублей — в Красногвардейском. Там «квадрат» продать готовы за 188,5 тысячи рублей. Напротив, дороже всего приобрести жилье было в Центральном районе города. Здесь стоимость квадратного метра превысила 444 тысячи рублей. За год средний квадрат в этой локации подорожал на 31,7% или на 106,7 тысячи рублей.