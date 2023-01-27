Павел Воля вернулся в Comedy Club и попал в книгу рекордов

Сегодня, 27 января в 21:00 на телеканале ТНТ выходит новый выпуск Comedy Club. В этот раз на сцену вновь выйдет многим полюбившийся комик — Павел Воля.

Он пропустил два последних выпуска. Возвращение комика обещает быть громким, ведь основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручит Воле сертификат об установлении рекорда.

Павел Воля смог собрать самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране. Концерт состоялся на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге и собрал 7582 зрителя.

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