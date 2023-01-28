ТОП причин проигнорировать предложение о работе

Настроились менять работу? Тогда стоит внимательно присмотреться к вакансиям и прислушаться к тому, что именно вам говорит потенциальный работодатель. Рассказываем, на что обязательно стоит обратить внимание.

Во-первых, сконцентрируйте внимание на словах о зарплате. Если озвучиваемые зарплатные ожидания завышены или расплывчаты — это красный флаг. Цифры зарплаты в объявлениях всегда привлекают внимание соискателей, поэтому иногда их сознательно преувеличивают, чтобы заставить вас откликнуться. Самое безобидное — пишут сумму без вычета НДФЛ.

Не игнорируйте и этот момент: работодатель может указать на то, что вам нужно быть на связь нон-стоп. Есть большая вероятность, что основную часть своего времени вы будете проводить у компьютера и с телефоном у уха, то есть о свободных вечерах и речи быть не может, пишет hh.ru.

Лучше пропустите и ту вакансию, которая составлена небрежно или даже с ошибками. Работодатели, которые с вниманием относятся к соискателям, найдут достаточно времени и ресурсов, чтобы составить грамотную вакансию.

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ТОП причин проигнорировать предложение о работе