Сахарный маньяк: как отказаться от сладкого

Есть ли среди вас сладкоежки? А есть ли те, кто понимает, что ест сладости в чрезмерных количествах? Рассказываем, почему так происходит и как с этим бороться.

Почему мы едим сладкое?

Здесь все довольно просто. Когда мы потребляем сахар, в организме начинает вырабатываться серотонин — гормон, который регулирует тревожность, радость и отвечает за настроение. Так что нет ничего удивительного, если в стрессовой ситуации вам захочется дольку шоколада.

Кроме этого, желание съесть сладенького может возникнуть из-за дефицита хрома. От этого микроэлемента зависят уровень глюкозы в крови, регуляция углеводного обмена и восприимчивость клеток к инсулину. Ваш ли это случай, вы можете узнать, посетив врача.

Отметим, что ссемирная организация здравоохранения рекомендует сократить потребление сахара до 10% от общей энергетической ценности рациона. В ВОЗ заявляют, что это уменьшит риск появления избыточного веса и кариеса.

Как снизить потребление сладкого?

Попробуйте добавить в свой рацион больше фруктов и ягод. Они являются природным заменителем сахара и содержат необходимые витамины, пищевые волокна и минералы. Однако если вы решили сесть на какую-то строгую диету, то не стоит делать выбор в пользу бананов или винограда, так как они содержат много сахара.

Во-вторых, помните, что резко сокращать объемы потребления сахара — не лучший вариант. Делайте это постепенно. Например, добавляйте в чай не два кубика сахара, а один. Или же откажитесь от конфеты в качестве десерта к чаю.

Перестаньте себя награждать за что-либо именно сладким. Вместо торта за сделанный проект купите что-то, что будет вас радовать дольше. Еще лучше — попробуйте отложить те деньги, которые вы бы потратили на сладкое.