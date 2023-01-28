Петербурженка лишилась полумиллиона в попытке спасти деньги от мошенников

Вчера, 27 января, в отделение полиции обратилась пенсионерка. Ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центробанка. Он сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Мошенник пояснил, что нужно перевести средства на безопасный счет, чтобы спасти их от мошенников. Тогда пенсионерка сняла в банкомате 550 тысяч рублей и перевела мошенникам 545 тысяч. Теперь полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 января на 41-ом километре КАД водитель автомобиля «БМВ» ехал от Мурманского шоссе в сторону Рябовского шоссе. Он не справился с управлением и влетел в стоявшую на обочине «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.