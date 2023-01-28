На КАДе столкновение «Газели» с BMW закончилось смертью

В ночь с 27 на 28 января на 41-ом километре КАД водитель автомобиля «БМВ» ехал от Мурманского шоссе в сторону Рябовского шоссе. Он не справился с управлением и влетел в стоявшую на обочине «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Как итог, водитель БМВ от полученных травм скончался на месте происшествия, также в тяжелом состоянии госпитализирован пассажир авто. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции устанавливают детали ДТП в Приморском районе в котором пострадало пять женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Происшествие случилось 27 января на проспекте Уточкина. Водительница автомобиля «Рено Сандеро» не справилась с управлением и наехала на пятерых пешеходов, находящихся на тротуаре.