Песков объяснил, почему экономическая ситуация была засекречена

Доступ к статистическим данным, касающимся экономики, был ограничен в связи с ведением гибридной войны против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее», – сказал он в интервью изданию Financial Times.

Следует отметить, что летом 2022 года Владимир Путин подписал закон, который позволяет отнести к государственной тайне информацию о размерах золотого запаса и валютных резервов России.

Такая мера была предпринята во избежание возможности получения этих сведений недружественными иностранными государствами, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин рассказал о главных законах, вступающих в силу в феврале текущего года.