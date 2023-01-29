Николай Дроздов попал в реанимацию с переломами ребер

Известный российский телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию после того, как поскользнулся у своего дома в Москве. В результате инцидента у 85-летнего зоолога оказались сломаны восемь ребер.

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», – рассказал художник Константина Мирошника, живущий по соседству с пострадавшим.

Он также отметил, что Николай Дроздов хотел остаться дома, но его жена Татьяна настояла на немедленной госпитализации.

«Ребра вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», – цитирует слова Мирошника РИА Новости.

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