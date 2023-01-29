И снова «до свидания»: Крымский мост 31 января перекроют для автотранспорта

Проезд по Крымскому мосту для автомобилей будет перекрыт во вторник, 31 января, с 00:00 по 12:00. Об этом рассказали в Министерстве транспорта Российской Федерации.

«Тридцатого января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00.00 до 12.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», – уточнили в официальном telegram-канале министерстве.

Представители пресс-службы Минтранса обратились к автомобилистам с просьбой планировать свои поездки в соответствии с ситуацией на дорогах и следить за информацией, поступающей из официальных источников.

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