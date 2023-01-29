Доцент Герцена отдала мошенникам почти 4 млн рублей

Преподавательница из РГПУ имени Герцена, 74-летний доцент, известная как автор нескольких учебников по русскому языку, отдала мошенникам почти четыре миллиона рублей. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Потерпевшая поверила уловкам телефонного мошенника, представившегося сотрудником ФСБ во время звонка 25 января. По словам неизвестного, деньги преподавательницы находятся в опасности и их вот-вот украдут. Во избежание их хищения мошенников посоветовал перевести сбережения на «безопасный счет».

«(потерпевшая – прим ред.) с помощью банкоматов банков “ВТБ” и “Росбанк” перевела на указанные неизвестными счета 3 746 200 рублей», – уточнил источник в правоохранительных органах, добавив, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербурженка лишилась полумиллиона в попытке спасти деньги от мошенников.