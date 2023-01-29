В Петербурге задержали вора, укравшего каршеринговый автомобиль

Утром в субботу, 28 января, на КАД госавтоинспекторы обнаружили взятый в каршеринг Volkswagen Polo после аварии. Водитель машины вскоре был найден и задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, автомобиль был обнаружен около 09:00 на 61 километре КАД. Позднее 26-летний представитель каршеринговый службы сообщил о том, что от 54-го дома по улице Набережная реки Фонтанки неизвестный совершил угон указанной машины.

«В этот же день по горячим следам у дома 79 по улице Марата в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний молодой человек», – уточнили в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.spb рассказала, что росгвардейцы выловили на проспекте Испытателей петляющее каршеринговое авто.