Росгвардейцы выловили на проспекте Испытателей петляющее каршеринговое авто

Сегодня, 28 января, наряд Росгвардии Санкт-Петербурга совместно с нарядом ГИБДД задержал двух граждан, которые пытались скрыться на автомобиле от сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, каршеринговый автомобиль «Renault Kaptur» петлял по проспекту Испытателей. Он заезжал на газоны и пешеходные дорожки, тем самым создавая аварийную ситуацию.

Сотрудники правоохранительных органов смогли блокировать иномарку в одном из дворов по Серебристому бульвару. Остановив автомобиль, сотрудники Росгвардии обнаружили, что водитель имеет внешние признаки сильного опьянения. Оба гражданина были задержаны и доставлены в отделение полиции

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции устанавливают детали ДТП в Приморском районе в котором пострадало пять женщин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Происшествие случилось 27 января на проспекте Уточкина. Водительница автомобиля «Рено Сандеро» не справилась с управлением и наехала на пятерых пешеходов, находящихся на тротуаре.