Композитор Дунаев рассказал о состоянии Дроздова

Известный российский телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов проведет ближайшую неделю в больнице после перелома ребер. Точная дата выписки неизвестна, но чувствует он себя нормально.

В воскресенье, 29 января, поступала информация о том, что Николай Дроздов был госпитализирован с переломами восьми ребер после своего падения на льду. Инцидент произошел возле его дома в Москве. На переводе в медицинское учреждение настояла жена зоолога. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.

«Состояние нормальное, все хорошо», – цитирует РИА Новости слова Дмитрия Дунаева, композитора друга Николая Дроздова.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что состояние телеведущего заметно ухудшилось после падения, он ощущал сильные боли. Кроме того, возникали проблемы с дыханием, пришлось воспользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких.