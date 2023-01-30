Глава ФНС сообщил о послаблениях по долгам

Федеральная налоговая служба не станет прибегать к принудительному взысканию по отрицательному сальдо на едином налоговом счете, пока специалисты ведомства не проведут индивидуальные сверки с налогоплательщиками.

Об этом сообщил глава службы Даниил Егоров в своем письме, направленном в межрегиональные инспекции:

«Поручаю исключить случаи взыскания сумм задолженности в виде отрицательного сальдо единого налогового счета, в том числе сумм начисленных пени, до начала запуска централизованных процессов формирования пользовательских заданий о направлении требований», — цитирует его слова телеканал 360.

В ситуациях, когда по формированию сальдо ЕНС возникают разногласия, будут до 1 марта проводиться индивидуальные сверки с налогоплательщиками. Пока этот процесс не завершится, взыскание задолженностей – исключено.