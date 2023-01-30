Глава ФНС сообщил о послаблениях по долгам

Федеральная налоговая служба не станет прибегать к принудительному взысканию по отрицательному сальдо на едином налоговом счете, пока специалисты ведомства не проведут индивидуальные сверки с налогоплательщиками.

Об этом сообщил глава службы Даниил Егоров в своем письме, направленном в межрегиональные инспекции:

«Поручаю исключить случаи взыскания сумм задолженности в виде отрицательного сальдо единого налогового счета, в том числе сумм начисленных пени, до начала запуска централизованных процессов формирования пользовательских заданий о направлении требований», — цитирует его слова телеканал 360.

В ситуациях, когда по формированию сальдо ЕНС возникают разногласия, будут до 1 марта проводиться индивидуальные сверки с налогоплательщиками. Пока этот процесс не завершится, взыскание задолженностей – исключено.

глава фнс даниил егоров фнс


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Больше 30% петербуржцев ссорятся с коллегами по работе
Нужда каждого: в Петербурге все туалеты Водоканала останутся бесплатными
В Петербурге за неделю собрали более 4,2 тонн опасных отходов
Кипящий бассейн на Бассейной улице заинтересовал прокуратуру
Глава ФНС сообщил о послаблениях по долгам
Нападение на незрячую женщину в Петербурге привело к уголовному делу
Композитор Дунаев рассказал о состоянии Дроздова
В госпитале Военно-медицинской академии Петербурга не хватает донорской крови