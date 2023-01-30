Больше 30% петербуржцев ссорятся с коллегами по работе

Больше, чем у трети (37%) работающих петербуржцев возникают конфликты с коллегами. Что примечательно, почти каждый четвертый (24%) винит в ссоре своих коллег. Такие данные получили эксперты сервиса SuperJob в ходе проведенного ими исследования.

«У 37% работающих в городе опыт служебных конфликтов есть, причем каждый четвертый (24%) считает инициатором последней ссоры коллег, 8% – других участников рабочего процесса и лишь 4% – себя», – сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали респонденты, конфликты вспыхивают не только из-за профессиональных разногласий, но и в связи с вопросами, касающимися личной жизни, организации офисного пространства, политических взглядов и так далее.

«К счастью, каждый второй петербуржец (48%) никогда не конфликтовал с коллегами», – подвели итог в сообщении.

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