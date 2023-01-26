ФОМ: больше половины россиян живет в стрессе с 2022 года

Согласно данным первого в 2023 году опроса Фонда Общественное Мнение (ФОМ), больше половины (54%) россиян заявили о тревожном настроении, преобладающем среди их друзей и знакомых. По сравнению с концом прошлого года показатель даже повысился. Gazeta.spb узнала у эксперта психолога Лилианы Модильяни, о чём говорят эти данные и как сконцентрироваться на позитиве.

Прежде всего, следует отметить, что, несмотря на небольшой рост, показатель стресса среди населения ощутимо снизился, сравнивая с данными за октябрь 2022 года. При этом на опубликованном ФОМ графике заметны как резкое уменьшение, так и рост стресса.

«В данном случае, конечно, учитывается сезонность. Прошлый год был тяжелым, как и его завершение. Восемь дней в начале января позволили людям отдохнуть», – объяснила очередной сдвиг графика Лилиана Модильяни.

По ее словам, скачки показателей стресса при устойчивости среднемесячных показателей, можно объяснить неопределенностью и постоянно изменяющейся ситуацией в России и в мире. На то, чтобы справиться с этим, людям приходится расходовать дополнительную энергию – это явление иногда называют «эффектом черного лебедя». Из-за него на графике снова и снова наблюдаются скачки вверх.

Перевести внимание с негативных факторов на положительные можно, концентрируясь на событиях, происходящих здесь и сейчас. Важно, считает психолог, строить какие-то не долгоиграющие планы и стараться достичь ближайших целей. В данном случае, подчеркнула собеседница издания, важно следовать за тем, что вызывает наибольший позитивный психоэмоциональный отлик.

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