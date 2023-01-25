В Петербурге только четверть студентов довольна образованием

Сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге отмечается День студента. Из почти 440 тысяч студентов вузов и колледжей только четверть (26%) довольна образовательным процессом, следует из опроса, проведенного экспертами сервиса hh.ru.

«У нас – более 330 тысяч студентов вузов и более 110 тысяч студентов колледжей», – процитировали слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

При этом студенты, обучающиеся в Северной столице, оценили качество образования примерно в 3,5 балла из пяти, что лишь немногим уступает среднему показателю по стране – 3,6 балла.

О полном удовлетворении уровнем обучения заявили только 26% студентов, получающих образование в вузах и ссузах (средне специальных учебных заведениях – прим. ред.). 4% респондентов оказались им недовольны полностью.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Государственному Думу Российской Федерации внесли законопроект, согласно которому размер стипендии для студентов не должен быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

образование студенты вузов


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Площадка под автовокзал в Мурино утверждена
Кинологи рассказали, какие собаки не пахнут
Роскачество проверит мягкие игрушки в виде Чебурашки
В Петербурге за особняк Слепцова запросили 1,2 млрд рублей
Минобрнауки: повышение стипендии до МРОТ должно быть адресным
В Петербурге начал работать контакт-центр по новым правилам компенсации по ...
Недолго зима продержалась: к вечеру 25 января в Петербурге потеплеет до +3 ...
В Петербурге средняя зарплата выросла до 65 тыс. рублей