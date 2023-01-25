В Петербурге только четверть студентов довольна образованием

Сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге отмечается День студента. Из почти 440 тысяч студентов вузов и колледжей только четверть (26%) довольна образовательным процессом, следует из опроса, проведенного экспертами сервиса hh.ru.

«У нас – более 330 тысяч студентов вузов и более 110 тысяч студентов колледжей», – процитировали слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

При этом студенты, обучающиеся в Северной столице, оценили качество образования примерно в 3,5 балла из пяти, что лишь немногим уступает среднему показателю по стране – 3,6 балла.

О полном удовлетворении уровнем обучения заявили только 26% студентов, получающих образование в вузах и ссузах (средне специальных учебных заведениях – прим. ред.). 4% респондентов оказались им недовольны полностью.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Государственному Думу Российской Федерации внесли законопроект, согласно которому размер стипендии для студентов не должен быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).